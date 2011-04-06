«Київенерго» заявляє про значне скорочення заборгованості за газ

АЕК «Київенерго» заявляє про значне скорочення заборгованості за спожитий природний газ.

Про це УНІАН повідомили в департаменті корпоративних комунікацій АЕК «Київенерго».

Згідно з повідомленням, у березні компанія повністю заплатила за газ, який використовується для виробництва електричної енергії, й за газ для виробництва теплової енергії на потреби промисловості.

Так, у березні рівень оплати за електричний газ становив 100%, як і рівень оплати за тепловий промисловий газ, борг за який таким чином скоротився з 260 млн. грн. на початку березня до 105 млн. грн. у кінці місяця.

Компанія зазначає, що в опалювальний сезон споживає значні обсяги газу. Так, загалом у березні (протягом місяця) «Київенерго» спожила газу на суму 844 млн. грн., із них сплатила 778 млн. грн. (92%). При цьому рівень розрахунку за перший квартал поточного року становить 73,3%.

«Звичайно, компанія зацікавлена в 100-процентних розрахунках за газ. І там, де встановлено економічно обгрунтований тариф – наприклад на «електричний» газ – ми розраховуємося в повному обсязі. Але залишається проблема з оплатою газу на виробництво теплової енергії для потреб населення. Як відомо, тариф покриває лише 53% собівартості її виробництва, а компенсація різниці в повному обсязі відсутня. Отже, компанія може платити за тепловий газ для населення лише відповідно до отриманих коштів і встановлених тарифів», - пояснив фінансовий директор АЕК «Київенерго» Михайло УТКІН.

Як повідомляв УНІАН, станом на 4 квітня 2011 року, згідно з даними оперативного моніторингу ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», АЕК «Київенерго» за 2010-2011 рр. заборгувала за газ 1,75 млрд. грн. (оплата в 2011 р. – 69%).