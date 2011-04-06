Кількість аварій на тепломережах цього року зросла на 20% - експерти

У нинішньому опалювальному сезоні кількість аварій на тепломережах зросла на 20%.

Про це заявили президент Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів ЖКГ України Сергій БУЛЬБАС і президент Міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго» Арсеній БЛАЩУК, повідомили УНІАН у прес-службі ВАПІ ЖКГ.

Зокрема, С.БУЛЬБАС зазначив, що у зв`язку з тим, що тарифи відшкодовують витрати підприємств лише на 62%, підприємства теплокомуненерго не можуть знайти кошти на модернізацію та підтримку своєї інфраструктури.

За даними А.БЛАЩУКА, за всі роки в тарифі на теплову енергію не було закладено інвестиційної складової. «Якщо зараз не вкладатимуться інноваційні кошти в тепломережі, то завтра тарифи будуть уже зростати за рахунок експлуатаційних витрат», - сказав він.

На думку експертів, на сьогодні обсяг інвестицій, необхідний для модернізації мереж теплопостачання, вимірюється мільярдами доларів.