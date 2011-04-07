На Чернігівщині через негоду знеструмлено 5 населених пунктів

У Чернігівській області через негоду знеструмлено 5 населених пунктів у двох районах.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, внаслідок несприятливих погодних умов (дощ і пориви вітру) було пошкоджено повітряні лінії електропостачання. Відключено дві ЛЕП 10 кВ, знеструмлено 35 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишилися жителі 5 населених пунктів у Борзнянському і Сосницькому районах.

Аварійно-відновлювальні роботи здійснює «Чернігівобленерго».