На Чернігівщині через негоду знеструмлено 5 населених пунктів
10:16, 07 квітня 2011Енергетика
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У Чернігівській області через негоду знеструмлено 5 населених пунктів у двох районах.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, внаслідок несприятливих погодних умов (дощ і пориви вітру) було пошкоджено повітряні лінії електропостачання. Відключено дві ЛЕП 10 кВ, знеструмлено 35 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишилися жителі 5 населених пунктів у Борзнянському і Сосницькому районах.
Аварійно-відновлювальні роботи здійснює «Чернігівобленерго».
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