Другий енергоблок Рівненської АЕС підключений до мережі після усунення несправностей

Енергоблок №2 Рівненської АЕС 6 квітня о 19.55 підключений до енергомережі після усунення несправностей. Блок був відключений від мережі більше доби.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, сьогодні на українських АЕС у роботі 11 з 15 енергоблоків.

Продовжуються ремонтні роботи на енергоблоках №1 і №3 Південно-Української АЕС, на енергоблоці №4 Запорізької АЕС, а також на енергоблоці №1 Рівненської АЕС.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС - 5 020 МВт, РАЕС - 1 945 МВт, ПУАЕС - 965 МВт, ХАЕС - 1 970 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.