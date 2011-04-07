Експертно-аналітична група підвищила граничні ціни на бензин

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,85 грн./літр, на дизельне пальне – до 9,35 грн./літр.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що таке рішення ЕАГ ухвалила на своєму засіданні 6 квітня.

Головуючий на засіданні міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО відзначив, що наступного тижня відбудеться чергове засідання експертно-аналітичної групи, на якому, зокрема, розглядатиметься питання вартості палива після зменшення акцизів на моторні палива.

Міністр нагадав, що 6 квітня, у зв`язку зі складною ситуацією на ринку нафти і нафтопродуктів, на засіданні уряду було прийнято постанову про схвалення законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення ставок акцизного збору на моторні палива.

Законопроект, яким на 50 євро зменшується акциз на тонну бензину і на 30 євро на тонну дизпального, буде розглянуто Верховною Радою як першочерговий.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня ЕАГ підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,75 грн./літр, на дизельне пальне – до 9,25 грн./літр.