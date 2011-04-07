Ф'ючерси на нафту на NYMEX у середу знову виросли, незважаючи на збільшення запасів у США

Ф'ючерси на сиру нафту подорожчали за підсумками торгів у середу, після того як раніше протягом сесії вони торгувалися то на позитивній то на негативній території. Ціни зазнавали різноспрямованого тиску з боку збільшення запасів нафти в США і збереження загрози заворушень на Близькому Сході, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування травневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 49 центів, або на 0,5%, до 108,83 долара за барель, і це був найвищий підсумковий рівень за 2,5 роки.

Раніше в ході сесії котирування піднімалися до 109,15 долара за барель, після чого знизилися на фоні даних Міністерства енергетики США, які продемонстрували збільшення запасів сирої нафти на 2 млн. барелів.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE виросли в ціні на 8 центів - до 122,30 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту майже тиждень торгувалися на межі досягнення нового багаторічного максимуму. Громадянська війна в Лівії і заворушення на Близькому Сході утримували учасників ринку від ставок на зниження цін. Тим не менш, трейдери побоюються і корекції, особливо на фоні збільшення запасів у США.

Така ситуація призвела до того, що обсяг торгів на NYMEX скоротився, а зростання цін з середини березня, що становило 10 доларів, застопорилося.

Згідно з даними, представленим Міністерством енергетики, запаси нафти в США ростуть вже п'ятий тиждень поспіль. З початку року вони збільшилися на 22 млн. барелів.

Запаси бензину за тиждень скоротилися на 400 000 барелів, тоді як аналітики прогнозували зниження на 1,7 млн. барелів. Запаси дистилятів збільшилися на 200 000 барелів.

Травневі ф'ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів подешевшали на 0,84 цента - до 3,1929 долара за галон. Травневі ф'ючерси на топковий мазут виросли в ціні на 0,62 цента, або на 0,2%, до 3,1912 долара за галон.