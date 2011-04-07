«Газпром»: вступивши в ТЗ, Україні щорічно могла б економити на газі 8 млрд. дол.

Москва. Україна в разі вступу до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану могла б заощадити тільки на газі 8 млрд. дол на рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на форумі «ПЕК Росії в XXI столітті» заявив заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ.

«Україна при рівні споживання в 40 млрд. куб. м газу могла б виграти 8 млрд. доларів на рік», - сказав В. ГОЛУБЄВ, відповідаючи на запитання учасників форуму.

Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану та України.

15 березня на прес-конференції в Мінську прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно позначитися на економічних відносинах України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

17 березня під час зустрічі з головою Групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європейського парламенту Мартіном ШУЛЬЦОМ прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна продовжує наполегливо вести переговори з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі в рамках договору про асоціацію.

М.АЗАРОВ підкреслив, що на цьому напрямі плани України залишаються незмінними.

5 квітня уповноважений Кабінету міністрів України з питань співпраці з РФ, країнами СНД і Євразійського економічного співтовариства Валерій МУНТІЯН в інтерв'ю газеті «Коммерсант-Украина» сказав, що Україна повинна спочатку приєднатися до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, а вже потім підписати угоду про вільну торгівлю з Митним союзом і Євросоюзом.

У той же день заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН заявив, що українське керівництво віддане справі створення ЗВТ з ЄС.

Сьогодні, 7 квітня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи у Верховній Раді з щорічним посланням «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2011 році», сказав, що Україна хоче співпрацювати з Митним союзом за схемою "три плюс один".

«Вважаю, що подальший розвиток відносин з Митним союзом буде спиратися на нову договірну базу щодо угод про вільну торгівлю та можливу пакетну угоду про співпрацю за формулою« 3 +1 », - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

На переконання Президента, це дасть нам можливість забезпечити реальний курс на зближення європейського та євразійського економічних просторів.

Він відзначив, що євроінтеграційний курс не був і не буде перешкоджати розвитку стратегічного партнерства України з РФ.