У Криму роздрібні ціни на бензин і ДП виросли на 5-10 коп.

В АвтономнійРеспубліціКрим заперіодз 31березня по7 квітня 2011роздрібніцінинабензинідизельнепальнепідвищилисяна0,05-0,10грн.

ЯкповідомиликореспондентуУНІАНуГоловномууправлінністатистикивАРК,у зазначенийперіоднакримськихАЗСцінабензинумаркиА-95підвищилася з9,70-9,99грн.до9,75-9,99грн.за1літр.ЦінабензинумаркиА-95(premium) незміниласяістановила10,30-10,50грн.за1літр.

Роздрібнаціна1літрабензинумаркиА-92підвищилася з9,45-9,65грн.до9,50-9,70грн.,маркиА-80-з9,20-9,30грн.до9,30-9,35грн.

Крімтого,роздрібнаціна1літрадизельногопальноговзазначенийперіодпідвищилася з9,20-9,50грн.до9,25-9,60грн.

ЦінинаАЗСстаномна7 квітняц.р.:А-95-9,75-9,99, А-95(premium)-10,30-10,50;А-92-9,50-9,70;А-80-9,30-9,35;дизпальне-9,25-9,60грн.

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