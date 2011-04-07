«Нафтогаз» повністю розрахувався з «Газпромом» за поставлений у березні газ

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений в березні російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що, зокрема, «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» більш як 1,25 млрд. доларів за імпортований у березні 2011 року природний газ.

Також "Нафтогаз" відзначає, що ціна природного газу для компанії в першому кварталі 2011 року становить близько 264 доларів за тис. куб. м. Відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за тис. куб. м.

Нагадаємо, «Нафтогаз України» щомісячно своєчасно і в повному обсягу виконує свої зобов'язання перед ВАТ «Газпром» з оплати імпортованого природного газу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р. НАК "Нафтогаз України" зобов'язана щомісячно переказувати ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.