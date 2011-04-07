Щомісячні втрати бюджету від зниження акцизів на бензин перевищать 250 млн. грн. - експерт

Щомісячні втрати Державного бюджету від зниження акцизів на бензин перевищать 250 млн. грн.

Про це УНІАН повідомив директор Інституту енергетичних досліджень (м. Київ) Дмитро МАРУНИЧ.

За його словами, зниження акцизів на нафтопродукти є вимушеним заходом уряду, спрямованим на боротьбу з різким зростанням цін.

«Очевидно, що декларативні меморандуми про підвищення обсягів переробки нафти на українських НПЗ, перевірки операторів ринку з боку Антимонопольного комітету не могли вплинути на зниження цін в умовах подорожчання на світових ринках нафти», - сказав він.

При цьому він додав, що вживати заходи зі зниження податкового тиску треба було раніше.

«Своєчасне зниження акцизів дозволило б уникнути такого різкого і болючого зростання цін на роздрібному ринку. Тим більше, що весняне підвищення цін збіглося у часі з початком посівної кампанії, яка щорічно супроводжується збільшенням споживання нафтопродуктів і зростанням цін на них», - додав експерт.

Також він зазначив, що історія з регулюванням ринку нафтопродуктів продемонструвала нездатність і небажання своєчасно вплинути на ситуацію з боку Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

«Лобіюючи ідею введення мит на імпорт нафтопродуктів, яке призвело б до банкрутства окремих мереж АЗС і сприяло перерозподілу роздрібного ринку, чиновники міністерства проспали цінове ралі на ринку нафтопродуктів», - додав Д. МАРУНИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Кабінет міністрів України схвалив зміни до Податкового кодексу України, якими пропонується знизити ставку акцизного збору на бензини автомобільні на 50 євро за тонну (з 182 до 132 євро за тонну) і на дизельне паливо - на 30 євро за тонну.

Зниження акцизних ставок на нафтопродукти Кабмін пропонує ввести на три місяці, починаючи з другого кварталу 2011 року.

За прогнозами Кабінету міністрів, таке зниження ставок акцизного збору дозволить знизити роздрібні ціни на нафтопродукти в середньому на 50 коп. за літр.

Довідка УНІАН. Прийнятим у грудні 2010 року Податковим кодексом скасовано щорічний транспортний збір, кошти від якого мали спрямовуватися на ремонт доріг. Водночас, ПК передбачає підвищення з 1 січня 2011 року акцизів на бензин на 37,9% - з 132 до 182 євро за тонну; на дизельне паливо: з вмістом сірки більше 0,2% - з 65 до 90 євро за тонну , із вмістом сірки 0,035-0,2% - з 50 до 69 євро за тонну, більше 0,005%, але не більше 0,035% - з 45 до 62 євро за тонну, не більше 0,005% - з 30 до 42 євро за тонну.

До цього ставка акцизного збору на бензин підвищувалася в травні 2010 року. Тоді Верховна Рада підвищила податок на 20% - з 110 до 132 євро за тонну.