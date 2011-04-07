Експерт: Україна зможе залучити інвестиції в держшахти за рахунок концесії

Участь приватних інвесторів в концесійних конкурсах з передачі в управління державних шахт буде залежати від політики держави в енергетичному секторі в цілому, вважає директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський. Так він прокоментував журналістам намір Кабінету міністрів доповнити перелік об'єктів права державної власності, які можуть передаватися в концесію, двома вуглевидобувними підприємствами - ДП «Ровенькиантрацит» та ДП «Свердловантрацит».

«Концесії спираються на загальний інвестиційний клімат України. Тому, якщо інвестиційний клімат не буде покращений, то такий інструмент, як концесія, не в змозі буде мінімізувати всі абсолютні ризики інвесторів», - заявив він.

На його думку, умови концесійної угоди не повинні бути надто перевантажені. «Ми чудово розуміємо, що зайві зобов'язання багато в чому є стримуючими факторами для інвесторів. Адже, коли йдеться про концесію, то ми говоримо в першу чергу про державно-приватне партнерство», - вважає І.Бураковський.

«Якщо взяти сьогоднішній стан українських держшахт, то значна їх частина потребують модернізації, серйозних фінансових вливань і впровадження нових технологій. А концесія дозволяє не тільки отримати надходження до бюджету в вигляді концесійних платежів і податків, а й реконструювати існуючі виробничі потужності за рахунок інвестора, і при цьому зберегти право власності на такі об'єкти за державою», - відзначає І.Бураковський.

Довідково: 4 квітня 2011 р. на своєму засіданні Кабмін ухвалив принципове рішення внести зміни до «Переліку об'єктів права державної власності, які можуть передаватися в концесію" (Перелік було затверджено пост. КМУ 11 грудня 1999 № 2293 і згодом кілька разів доповнювався). Згідно із запропонованими 4 квітня змінами до списку додалися два вуглевидобувних підприємства ДП «Ровенькиантрацит» та ДП «Свердловантрацит». Постанова на даний момент відправлена на доопрацювання і найближчим часом ляже на підпис главі уряду.

ДП «Ровенькиантрацит» - найбільше державне вуглевидобувне підприємство, створене в 1980 році. В об'єднання входять 27 підрозділів, у тому числі 5 шахт: № 81 «Київська», ім. Дзержинського, ім. Космонавтів, ім. Фрунзе, шахтоуправління «Ровеньківське», одне шахтоуправління, а також 3 збагачувальні фабрики: «Вахрушевська», «Комендантська» і «Ровеньківська».

ДП «Свердловантрацит» - створено в 1934 році. До складу підприємства входять 26 підрозділів, у тому числі 5 шахт із загальною річною виробничою потужністю 5,25 млн. тонн рядового вугілля і 3 збагачувальних фабрики.