«Транснефтепродукт» оскаржив у суді передачу Україні нафтопроводів, що належали йому

Москва. ДП «ПрикарпатЗахідтранс» (входить у структуру ВАТ «АК «Транснефтепродукт») 4 квітня надіслало в Рівненський апеляційний господарський суд апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Рівненської області від 22 березня 2011 року про передачу у власність Україні 1 тис. 433 км нафтопроводів «Самара - Західний напрямок» і «Грозний - Армавір - Трудова».

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків з громадськістю російської компанії «Транснефтепродукт».

У скарзі ВАТ «АК «Транснефтепродукт» просить Рівненський апеляційний суд України скасувати рішення Рівненського госпсуду й вказує свої підстави для такої вимоги.

У повідомленні зазначено, що слухання справи в суді першої інстанції проходило з порушеннями процесуального законодавства України, про які було заявлено відповідачем. Зокрема, не була забезпечена технічна фіксація судового процесу, як того вимагає процесуальний закон України. Також було відмовлено у залученні до процесу Росмайна, незважаючи на те, що з української сторони до участі було залучено Фонд державного майна України.

Також наголошується, що спірні відносини стосовно визначенням права власності регулюються нормами Угоди між Україною і Російською Федерацією про взаємне визнання прав і регулювання відносин власності від 15 січня 1993 року (далі - Угода). Одночасно, інформаційним листом Вищого Господарського Суду України від 10.10.2005 № 01-8/1757 визначено, що відповідно до ст. 16 цієї Угоди від 1993 року суперечки щодо тлумачення та застосування норм зазначеної Угоди вирішуються виключно шляхом взаємних консультацій і переговорів на різних рівнях і не вирішуються в судовому порядку, у тому числі й господарськими судами України.

«Отже, рішення у справі прийнято за відсутності компетенції суду вирішувати подібні суперечки», - вважають в компанії.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Господарський суд Рівненської області задовольнив позов Генеральної прокуратури України і повернув у державну власність 1 тис. 433 км нафтопродуктопроводів «Самара - Західний напрямок» і «Грозний - Армавір - Трудова».

Зараз компанія «ПрикарпатЗахідтранс» здійснює транспортування бензину і дизельного палива від кордону з Білоруссю по території Житомирської та західних областей України, а також експортує нафтопродукти в Угорщину.