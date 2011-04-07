НФПУ оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про визнання законним підвищення ціни на газ

Національний форум профспілок України (НФПУ) подав на апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 10 березня цього року, яким підвищення ціни на природній газ для населення було визнано законним.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Національного форуму профспілок України.

«НФПУ наполягав і наполягатиме, що постанова НКРЕ щодо підвищення ціни на газ з 1 серпня 2011 році є незаконною. Адже комісія не надала жодного економічного обгрунтування цьому підвищенню. Тому ми, попри несприятливе рішення Окружного адмінсуду Києва, який визнав ціну на газ законною, домагатимемося скасування цієї постанови НКРЕ», - зазначив голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК.

Він підкреслив, що у рішенні суду була очевидна тенденційність, оскільки після ухвалення рішення, відповідно до закону, суд мав протягом п’яти днів видати позивачеві відповідну постанову, але не зробив цього. «Оскільки в нас не було постанови, ми не мали можливості подати апеляцію. У нас є серйозні підозри, що судді спеціально затягували видачу постанови, чекаючи на чергове підвищення цін на газ, заплановане на 1 квітня 2011 року. І лише 6 квітня нам надали цю постанову», - заявив голова НФПУ.

За його словами, щойно юристи НФПУ отримали постанову суду, одразу ж подали апеляцію до Київського апеляційного адміністративного суду з вимогою скасувати постанову Окружного адмінсуду столиці та задовольнити позовні вимоги НФПУ.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня Окружний адміністративний суд Києва відмовив НФПУ у задоволенні позивних вимог, визнавши законною постанову НКРЕ про підвищення ціни на газ для населення. При цьому у вересні 2009 році суд задовольнив аналогічний позов НФПУ, визнавши постанову НКРЕ щодо підвищення ціни на газ незаконною.

Довідка УНІАН. 13 липня 2010 року НКРЕ постановою №812 підвищила ціни на газ для населення на 50% з серпня 2010 року.

24 березня 2011 р. НКРЕ відклала розгляд питання про перегляд тарифів на газ для населення.

НАК "Нафтогаз України" ініціює підвищення цін на газ для населення на 26% після завершення опалювального сезону 2010-2011 року (середина квітня).