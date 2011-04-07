"Укренерго" обрало індійську Kalpataru для будівництва ЛЕП

НЕК «Укренерго» вибрала генеральним підрядником будівництва ліній електропередач 750 кВ РАЕС - ПС «Київська» компанію Kalpataru (Індія)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам директор «Укренерго» Анатолій Ходаківський.

За його словами, підписання відповідного контракту з індійською компанією планують здійснити до кінця цього місяця.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» 31 березня підписала з компанією Dalekovod dd Zagreb (Хорватія) контракти на модернізацію підстанції 330 кВ «Бар» (Вінницька обл.), А також на будівництво заходу ЛЕП 750 кВ «Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС» на ПС «Київська».

Модернізація ПС 330 кВ "Бар" разом з будівництвом ЛЕП 330 кВ "Дністровська ГАЕС – ПС "Бар" забезпечить видачу потужності споруджуваної Дністровської гідроакумулюючої електростанції (Новодністровськ, Чернівецька обл.), а також створить необхідні умови для роботи ГАЕС як у насосному, так і в генераторному режимах.

У свою чергу будівництво заходу ЛЕП 750 кВ «ХАЕС - ЧАЕС» на підстанції "Київська" забезпечить видачу потужностей АЕС західного регіону, збільшить пропускну спроможність перетину "Захід - Вінниця" і підвищить надійність енергопостачання споживачів центрального регіону України та Києва.

Модернізація ПС «Бар» виконується в рамках проекту «Передача електроенергії», фінансованого МБРР. Будівництво ЛЕП 750 кВ "Рівненська АЕС – підстанція "Київська" частково фінансується за рахунок кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ.

Нагадаємо, в кінці 2010 року "Укренерго" підписала контракт з Dalekovod про будівництво одноланцюгових ЛЕП 330 кВ "Дністровська ГАЕС – підстанція "Бар".