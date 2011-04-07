Гендиректором «ДТЕК ПЕС-Енерговугілля» призначений Ігор Коваль

Рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «ДТЕК ПЕС-Енерговугілля» на посаді генерального директора підприємства затверджений Ігор КОВАЛЬ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля».

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК ПЕС-Енерговугілля» представляє блок дистрибуції електроенергії ДПЕК. Забезпечує вугільні підприємства м. Донецька та області, підприємства машинобудування, легкої та харчової промисловості, бюджетні організації і населення. На обслуговуванні у «ДТЕК ПЕС-Енерговугілля» знаходяться 107 розподільних підстанцій, 290 трансформаторних підстанцій, 446,55 км повітряних ліній електропередач, 717,95 км кабельних ліній електропередач.

ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, генерації й дистрибуції електроенергії.