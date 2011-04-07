Суд визнав законним рішення АМКУ про накладення штрафу на сумського нафтотрейдера

Сумський окружний адміністративний суд підтвердив правомірність рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про накладення штрафу в 300 тис. грн. на ТОВ «Еквіла» (Суми) за зловживання монопольним становищем на регіональному ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

У повідомленні наголошують, що таке рішення суд виніс 25 березня ц. р., відмовивши «Еквілі» у задоволенні позову, яким компанія просила скасувати санкції.

Нагадаємо, ТОВ «Еквіла» було оштрафовано в листопаді 2010 р. через те, що з 17 по 31 липня 2010 необґрунтовано припинило реалізацію бензину і дизельного пального за готівковий розрахунок на власній АЗС – єдиній у Липоводолинському районі Сумської області.