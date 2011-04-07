Кабмін схвалив залучення позики СБ у 200 млн. дол. для проекту енергоефективності

Кабінет Міністрів України схвалив залучення позики в 200 млн. дол. від Міжнародного банку реконструкції і розвитку (Світовий банк) для реалізації інвестиційного проекту “Проект з енергоефективності”.

Відповідне розпорядження №260 від 23 березня розміщено на сайті уряду.

«Визнати доцільним залучення позики від Міжнародного банку реконструкції і розвитку для реалізації інвестиційного проекту “Проект з енергоефективності” у розмірі 200 млн. доларів США», - говориться в документі.