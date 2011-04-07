У Севастополі готують програму кредитування населення в енергозбереженні

Влада Севастополя ініціювала створення спільно з філією «Приватбанку» програми кредитування населення, яка дозволить зберегти тепло в будинках і істотно знизити енергоспоживання.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-служба Севастопольської міської держадміністрації.

У прес-релізі МДА наголошують, що, за словами заступника голови міської державної адміністрації Ігоря ЛОКТІОНОВА, розглядається можливість кредитування населення на термін від 6 місяців до року в сумі до 10 тис. грн. Взявши кредит у банку, жителі міста зможуть встановити прилади обліку тепла, води і газу, провести заміну вікон, утеплити стіни квартир, що значно зменшить втрати теплоенергії і скоротить витрати населення на оплату послуг ЖКГ. Цільове призначення коштів буде контролюватися. Процентна ставка за кредитом буде компенсуватися з бюджету для пенсіонерів у розмірі 100%, для працюючих жителів - 50%, йдеться в повідомленні.

«Зараз спільно з банком ми розробляємо програму з надання таких кредитів, яку для затвердження направимо до міської ради. Реалізацію цієї програми ми плануємо почати в другій половині цього року. На погашення відсотків за кредитами населення з бюджету планується виділити орієнтовно до 1,5 млн. грн.», - зазначив заступник керівника міста.

Як вважає І. ЛОКТІОНОВ, реалізація даної програми, поряд з роботами з реконструкції теплопостачання, допоможе зберегти тепло в будинках севастопольців та істотно знизити енергоспоживання.