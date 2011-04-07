ВР виділила 3,6 млрд. грн. на погашення заборгованості за теплову енергію

Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету на поточний рік щодо надання субвенції в розмірі 3,6 млрд. грн. з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці у тарифах на теплову енергію.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосував 261 народний депутат із 390 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається визначити доходи державного бюджету на 2011 рік у сумі 283.864.879,4 тис. гривень, а видатки - 324.320.850,3 тис. гривень.

Передбачено встановити, що джерелами формування спеціального фонду державного бюджету на 2011 рік у частині доходів є надходження податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у минулих періодах.

Законом також передбачено встановити, що у 2011 році кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету, спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці у тарифах на теплову енергію, що вироблялась, транспортувалась і постачалась населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

Передбачено, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялась, транспортувалась та постачалась населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.