ВР внесла зміни до бюджету щодо зменшення акцизу на бензин
Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2011 рік".
Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного рішення проголосували 263 народні депутати з 389 зареєстрованих у сесійній залі.
У зв`язку із зростанням світової ціни на нафту для стабілізації ціни на нафтопродукти передбачається зменшити тимчасово на три місяці ставки акцизного податку на бензини моторні – на 50 євро за 1000 кг (зі 182 до 132 євро) і на дизельне пальне – на 30 євро за 1000 кг (із 90, 69, 62, 42 до 60, 39, 32, 12 євро). Вказане приведе до зменшення надходжень до спеціального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) на 658,0 млн. грн. і акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - 391,1 млн. гривень.
Оскільки ці надходження є джерелом наповнення Дорожнього фонду, з метою недопущення зриву запланованого обсягу дорожніх робіт передбачено збільшити витрати «Укравтодору» по загальному фонду на 1 млрд. грн. за рахунок збільшення надходжень податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг).
У законі пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень на суму 2,7 млрд. грн. шляхом зменшення обсягу витрат споживання за програмою "Погашення зобов`язань за кредитами, одержаними під гарантію Кабінету міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування" і збільшення обсягу витрат розвитку за програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" і "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах".
З метою якіснішого отримання громадянами швидкої медичної допомоги в законі передбачені витрати в сумі 100 млн. грн. на забезпечення пальним станцій (відділень) швидкої медичної допомоги шляхом надання додаткової дотації обласним бюджетам.