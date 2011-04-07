На північному сході Японії скасовано оголошену після землетрусу загрозу цунамі

Японське метеорологічне агентство за півтори години після сильного землетрусу, що стався у четвер біля побережжя острова Хонсю, відмінило попередження про загрозу цунамі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал NHK.

Підземні поштовхи магнітудою 7,4 балу були зафіксовані у четвер на північному сході Японії, приблизно в тому самому районі, де 11 березня стався землетрус магнітудою 9, що викликав руйнівне цунамі. Після землетрусу було поширено попередження про загрозу цунамі для північно-східного побережжя Японії. Повідомлялося, що висота хвилі може досягати двох метрів. Через хвилину після землетрусу в тому самому районі стався могутній афтершок. Осередок землетрусу залягав на глибині 25,6 кілометра. За даними телеканалу NHK, підземні поштовхи силою до трьох балів за прийнятою у Японії шкалою вимірювань впродовж цілої хвилини відчувалися в столиці країни Токіо.

Даних про загиблих або поранених у результаті підземних поштовхів поки що немає. Нових аварійних ситуацій на АЕС не зафіксовано.

Руйнівний землетрус магнітудою 9 стався на північному сході Японії 11 березня, викликавши цунамі заввишки більш як 10 метрів. Згідно з останніми даними, кількість загиблих у результаті стихійного лиха перевищила 12,6 тис. чоловік. Безвісти зниклими вважаються більш як 15 тис. чоловік.