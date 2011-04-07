Верховна Рада тимчасово знизила ставки акцизу на низку товарів

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України".

Як повідомляв УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 285 народних депутатів із 390 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено підрозділ 5 розділу XX "Перехідні положення" доповнити пунктом, відповідно до якого тимчасово, до 31 липня 2011 року, зменшено ставки акцизного податку на такі товари: легкі дистиляти, спеціальні бензини, бензини моторні - з діючих на сьогодні 182 до 132 євро за 1 тонну, а також важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки: більш як 0,2 мас.% - з 90 до 60 євро за 1000 кг; більш як 0,035 мас.%, але не більш як 0,2 мас.% - з 69 до 39 євро за 1000 кг; більш як 0,005 мас.%, але не більш як 0,035 мас.% - з 62 до 32 євро за 1000 кг; не більш як 0,005 мас.% - з 42 до 22 євро за 1000 кг.

Законом також виключено із чинного кодексу пункт, згідно з яким особи, які відповідно до кодексу мають статус податкових агентів, були зобов‘язані подавати до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб за базовий податковий період, що дорівнює календарному місяцю, за формою, встановленою центральним податковим органом, про загальні суми доходів, що нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку, і загальні суми податку на доходи фізичних осіб, що утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету.