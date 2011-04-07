Янукович підписав Положення про Держагентство з управління зоною відчуження

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом затвердив Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Текст документу оприлюднено на офіційному веб-порталі глави держави.

В указі сказано, що держагентство є правонаступником Державного департаменту – Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення – урядового органу державного управління у складі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.