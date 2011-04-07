Президент затвердив Положення про Держінспекцію техногенної безпеки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив Положення про Державну інспекцію техногенної безпеки України.

Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному веб-порталі глави держави.

Як визначено в указі, Державна інспекція техногенної безпеки України є правонаступником Державного департаменту пожежної безпеки та Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки – урядових органів, що діяли у системі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Президент доручив Кабінету міністрів України у двомісячний строк вирішити питання щодо передачі Держінспекції техногенної безпеки підпорядкованих Державному департаменту пожежної безпеки та Державній інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки органів управління і підрозділів з одночасним виведенням їх зі складу Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Іншим своїм указом Президент затвердив Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України.