Жертвами вчорашнього землетрусу в Японії стали дві особи, ще 132 поранені

Жертвами вчорашнього землетрусу магнітудою 7,4 на північному сході Японії стали дві особи, ще 132 поранені, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Кіодо.

Одразу після землетрусу було розповсюджене попередження про загрозу виникнення цунамі для північно-східного узбережжя країни. Через півтори години після підземних поштовхів попередження було знято. Після землетрусу в різних районах префектур Міягі та Ібаракі сталися відключення електрики. У ряді міст сталися пожежі.

Водночас, за останніми даними, число загиблих у результаті сильного землетрусу і цунамі, що сталося 11 березня на північному сході Японії, зросло до 12 тисяч 690 осіб.

Після землетрусу на АЕС "Фукусіма-1" було зафіксовано серію аварій, спричинених виходом з ладу системи охолодження. У результаті інцидентів на АЕС бути виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС. Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення у ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема ізотопів йоду і цезію, у повітрі, морській і питній воді, а також у продуктах.

Сьогодні японські фахівці знайшли витік радіоактивної води з басейнів витримки АЕС "Онагава" у префектурі Міягі, чия система охолодження напередодні тимчасово вийшла з ладу через сильний землетрус магнітудою 7,4, повідомляє компанія-оператор Tohoku Electric. Дані про рівень радіоактивності води не наводяться, кількість води, що витекла, незначна. Подача електрики припинилася по двох з трьох зовнішніх кабелів до АЕС. За словами представників Агентства з ядерної безпеки Японії (NISA), на 00.25 п`ятниці за місцевим часом змін радіаційного фону на АЕС відзначено не було.

Компанія-оператор АЕС "Фукусіма-1" TEPCO, у свою чергу, повідомила, що на даний час відомостей про нові аварійні ситуації на станції, де в результаті землетрусу 11 березня вийшла з ладу система охолодження, немає. Відновлювальні роботи на станції тривають.