Французька «Компані дю Ван» має намір інвестувати в будівництво вітропарків в Україні

Французька компанія «Компані дю Ван» оголосила про наміри інвестувати в будівництво в Україні вітропарків загальною потужністю 500 МВт. Про це повідомив президент компанії Жан-Мішель ЖЕРМА на зустрічі з заступником Голови Національного агентства України з питань ефективного використання енергетичних ресурсів Марією МАЛОЮ.

Жан-Мішель ЖЕРМА підкреслив готовність українського ринку альтернативної енергетики до серйозних інвестицій та позитивно оцінив перспективи розвитку цього напрямку в Україні.

У свою чергу М.МАЛАЯ зазначила, що сьогодні завдяки зусиллям Уряду в Україні створені сприятливі умови для розвитку альтернативної енергетики. Вона наголосила, що Агентство і надалі працюватиме над тим, щоб ця сфера розвивалась та була привабливою для інвестицій.

У ході зустрічі, також, обговорювались можливості співробітництва між Агентством та компанією в найближчій перспективі, повідомили УНІАН в прес-службі Нацагентства з питань ефективного використання енергетичних ресурсів.

Довідка УНІАН. «Компані дю Ван» працює у галузі альтернативної енергетики біля 20 років. У 2009 році представництво було відкрито і в Україні.