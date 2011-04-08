Через негоду в 11 областях України знеструмлено понад 160 населених пунктів

В ніч з 7 на 8 квітня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) та через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач в 11 областях України знеструмлено 162 населених пункти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, зокрема, у Волинській без електропостачання залишились 31 н п., Львівській – 28 н.п., Рівненській – 28 н.п., Київській – 24 н.п., Тернопільській – 21 н.п., Чернігівській – 14 н.п., Чернівецькій – 5 н.п., Черкаській – 3 н.п., Івано-Франківській – 3 н.п., Миколаївській – 3 н.п. та Полтавській – 2 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.