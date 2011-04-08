НКРЕ затвердила «зелений» тариф трьом компаніям, які експлуатують малі ГЕС

Національна комісія регулювання електроенергетики затвердила так званий «зелений» тариф трьом компаніям, які експлуатують малі ГЕС.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комісії з посиланням на рішення, прийняте на засіданні регулятора в четвер, 7 квітня.

Зокрема, НКРЕ затвердила тариф ТОВ «Лан груп», яка експлуатує Соколівську ГЕС (Тернопільська обл.) встановленою потужністю 0,125 МВт, ТОВ «Український енергетичний розвиток» (Троянівська ГЕС 0,15 МВт, Житомирська обл.), а також ПП «Укрелектробуд» (нова ГЕС 0,8 МВТ, Закарпатська обл.).

Як повідомив у ході засідання представник «Укрелектробуду», вартість будівництва нової гідроелектростанції оцінюється в 10 млн. грн. У майбутньому на ГЕС планується встановити ще один гідроагрегат потужністю 0,3 МВт.

З серпня 2009 року і до нині Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) затвердила так званий «зелений» тариф для 30 компаній, що експлуатують 64 малих ГЕС.

На сьогоднішній день величина "зеленого" тарифу на електроенергію вироблену на малих ГЕС становить 87,16 коп. за кВт/год.

Нагадаємо, в липні 2009 року НКРЕ затвердила порядок затвердження, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб'єктів господарської діяльності. Цей порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії або ліцензію на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної і теплової енергії.

«Зелені» тарифи є найбільш ефективним механізмом підтримки компаній, які виробляють енергоресурси з альтернативних джерел. За останні дванадцять місяців кількість усіх виробників «чистої» енергії, які мають можливість працювати за "зеленим" тарифами, подвоїлася. Якщо в березні 2010 року це було 20 компаній, то вже в березні 2011 р. - 40. Кількість об'єктів, які будуть працювати за «зеленими» тарифами, збільшилася з 50 до 75.