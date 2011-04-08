Габон зацікавлений у поглибленні співробітництва з Україною

Габонська Республіка зацікавлена в поглибленні співробітництва з Україною в нафтогазовій сфері, сільськогосподарському секторі, імпорті українських мінеральних добрив і експорті мінеральних ресурсів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського союзу промисловців і підприємців, про це повідомив міністр закордонних справ, міжнародного співробітництва та франкофонії Габонської Республіки Полем ТУНГІ в ході зустрічі з президентом УСПП Анатолієм КІНАХОМ.

Сторони обговорили перспективи економічного та інвестиційного співробітництва України та Габону, пріоритетні напрями поглиблення бізнес-партнерства тощо.

«Нашою гордістю є авіабудування, перш за все виробництво середньомагістральних літаків серії Ан. Ці літаки мають великий попит у світі. Крім того, у нас достатньо розвинений агропромисловий сектор економіки, хімічна й металургійна промисловість, виробництво мінеральних добрив. Великі потужності Україна має в будівельному комплексі. Переконаний, ми могли б побудувати співробітництво на дуже взаємовигідній, рівноправній основі», - зазначив під час зустрічі А.КІНАХ.

Він висловив упевненість, що Україна і Габон можуть знайти взаємний інтерес у співробітництві по багатьом напрямкам, у перспективі попрацювати над створенням спільних підприємств, встановленням коопераційних зв'язків.

У свою чергу, П.ТУНГІ зазначив, що Габон зацікавлений у співробітництві з країнами, зокрема з Україною, які мають серйозні можливості й досвід переробки сировини. «Понад 80% ВВП нашої країни складає сировина, 60% із якої – нафта. Тому ми потребуємо поглиблення партнерства з вашою країною у напрямку переробки сировини. А ще ми дуже зацікавлені в залученні українських інвестицій у розвиток сільського господарства нашої країни, тіснішій співпраці ділових кіл наших країн», - зазначив П.ТУНГІ.