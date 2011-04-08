Міненерговугілля закликає нафтотрейдерів дотримуватися цінового коридору

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України закликає нафтотрейдерів дотримуватися цінового коридору на нафтопродукти, встановленого Експертно-аналітичною групою (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міненерговугілля.

У повідомленні наголошується, що 7 квітня Верховною Радою України був прийнятий Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення ставок акцизного податку на моторні палива (на 50 євро на тонні бензину і на 30 євро на тонні дизпального), який був підготовлений Міністерством енергетики та вугільної промисловості та узгоджений на засіданні уряду.

«Міненерговугілля вважає, що таким чином уряд пішов назустріч нафтотрейдерам щодо стабілізації цінової ситуації на ринку нафтопродуктів, знизивши податкове навантаження на 1 млрд. грн.", - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що такі заходи дозволять усім учасникам ринку нафтопродуктів дотримуватися цінового коридору, який встановлюється на засіданнях ЕАГ.

Нагадаємо, 6 квітня на засіданні ЕАГ трейдери більшістю голосів погодилися дотримуватися верхньої межі цінового коридору - 9,85 грн. за літр бензину марки А-95 і 9,35 за літр дизельного пального. Засідання ЕАГ будуть проходити щотижня для вироблення узгодженої позиції сторін.