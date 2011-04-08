Янукович виступає за кардинальні зміни у питанні ЧАЕС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за кардинальну зміну державних підходів у питаннях подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене питанням подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та підвищення безпеки АЕС.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що з 1986 року навколо Чорнобиля відбулись значні зміни. На територіях, які зазнали впливу Чорнобильської аварії, реалізуються десятки соціально економічних програм, туди надходять інвестиції, в тому числі і закордонні. «Але основний тягар несе на собі Україна. За оцінками західних експертів, загальна сума витрат із державного бюджету за роки незалежності перевищила 12 млрд. дол.», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим він зазначив, що йому прикро констатувати, що через чверть століття після аварії її ліквідатори та постраждалі змушені через суди добиватись отримання виплат та пільг, які їм належать відповідно до законів.

«Але переважна більшість присутніх тут (на засіданні РНБОУ – УНІАН) усвідомлюють, що 74 млрд. грн. на рік, необхідних для задоволення у повному обсязі пільг та компенсацій, передбачених законами України, безумовно, це непосильний тягар для бюджету нашої держави», - сказав він.

Саме тому Президент вимагає кардинальних змін у державній політиці щодо подолання наслідків Чорнобильської аварії. «Зміни, як кажуть, назріли ще вчора. З огляду на посткризовий стан національної економіки, ситуація виглядає вкрай тяжкою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави підкреслив, що не витримує критики проект концепції загальнодержавної цільової програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2012-2016 роки.