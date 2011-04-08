Нафтопродукти в Україні за тиждень подорожчали на 0,4%

З1по 8квітня середніпоУкраїніроздрібніцінинанафтопродуктизбільшилисяна0,3-0,5%(в середньомуна0,4%).ПроцеУНІАНповідомилив Консалтинговійгрупі«А-95»(м.Київ).

Так,заданимимоніторингуКонсалтинговоїгрупи«А-95»,з1по 8квітня середніпоУкраїніроздрібніцінинанафтопродуктизмінилися такимчином:

бензинА-80- збільшилисяна0,4%-з9,11грн./літрдо9,15грн./літр;

бензинА-92- збільшилисяна0,5%-з9,51грн./літрдо9,56грн./літр;

бензинА-95- збільшилисяна0,4%-з9,79грн./літрдо9,83грн./літр;

дизельнепальне- збільшилисяна0,3%-з9,33грн./літрдо9,36грн./літр.

ДовідкаУНІАН.ТОВ«Консалтинговагрупа «А-95» створене втравні2008 року.Компаніязаймаєтьсяпрофесійнимидослідженнями імоніторингом ринкунафтопродуктів.

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