Нафтопродукти в Україні за тиждень подорожчали на 0,4%
13:32, 08 квітня 2011Енергетика
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З1по 8квітня середніпоУкраїніроздрібніцінинанафтопродуктизбільшилисяна0,3-0,5%(в середньомуна0,4%).ПроцеУНІАНповідомилив Консалтинговійгрупі«А-95»(м.Київ).
Так,заданимимоніторингуКонсалтинговоїгрупи«А-95»,з1по 8квітня середніпоУкраїніроздрібніцінинанафтопродуктизмінилися такимчином:
бензинА-80- збільшилисяна0,4%-з9,11грн./літрдо9,15грн./літр;
бензинА-92- збільшилисяна0,5%-з9,51грн./літрдо9,56грн./літр;
бензинА-95- збільшилисяна0,4%-з9,79грн./літрдо9,83грн./літр;
дизельнепальне- збільшилисяна0,3%-з9,33грн./літрдо9,36грн./літр.
ДовідкаУНІАН.ТОВ«Консалтинговагрупа «А-95» створене втравні2008 року.Компаніязаймаєтьсяпрофесійнимидослідженнями імоніторингом ринкунафтопродуктів.
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