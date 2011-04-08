Янукович: в Україні немає альтернативи ядерній енергетиці

В Україні немає альтернативи ядерній енергетиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, відкриваючи засідання Ради національної безпеки та оборони, присвячене питанню подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та підвищенню безпеки АЕС.

«Україна немає реальних економічно обгрунтованих альтернатив ядерній енергетиці», - сказав Президент.

Він наголосив, що саме тому уряд має зробити все необхідне для забезпечення високого рівня безпеки експлуатації діючих атомних станцій. «Уряд має аргументовано довести це українському народу та світовому співтовариству», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент підкреслив, що Україна як європейська держава має приєднатися до програми поглибленої переоцінки безпеки атомних станцій в Європі.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що уряд та Державна інспекція ядерного регулювання мають опрацювати підходи стосовно проведення додаткової поглибленої переоцінки безпеки енергоблоків АЕС з урахуванням рішень європейської групи регуляторів ядерної безпеки, які будуть затверджені 12 травня на засіданні цієї групи.

«Необхідно переконатись, що українські атомні станції достатньо сейсмостійкі і спроможні витримати максимальне навантаження для території України – землетруси», - сказав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ доручив уряду вжити заходи для вдосконалення національної системи сейсмічної безпеки України, передбачивши створення відповідних інституційних механізмів для розвитку цієї системи.

Президент наголосив, що після аварії на японських АЕС питання безпеки атомних станцій набувають ще більшої актуальності. Він підкреслив, що сьогодні такі питання стають найпріоритетнішими у світі.

Також глава держави підкреслив, що досвід ліквідації аварій на Чорнобильській АЕС та японській “Фукусіма-1” має бути всебічно врахований при опрацюванні заходів із забезпечення безпеки українських атомних станцій.