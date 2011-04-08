Україна приєднається до ініціативи ЄС з проведення стрес-тестів АЕС - ГІЯР

Україна приєднається до ініціативи Євросоюзу з проведення стрес-тестів діючих АЕС у зв'язку з подіями, що сталися на японській АЕС “Фукусіма-1”.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив головний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Михайло ГАШЕВ.

За його словами, стрес-тести для українських АЕС передбачають проведення аналітики і переоцінки безпеки їх роботи за 4-ма головними напрямами: землетруси, смерчі, урагани і затоплення. При цьому, з урахуванням досвіду АЕС “Фукусіма-1”, при проведенні досліджень враховуватиметься можливість одночасного збігу негативного впливу згаданих раніше природних чинників на роботу тієї чи іншої станції.

М.ГАШЕВ наголосив, що проведення стрес-тестів у жодному разі не передбачає будь-якої імітацію аварійної ситуації на діючій АЕС, а проводитиметься комп'ютерне моделювання з використанням сучасних спеціалізованих програм.

«Це будуть, грубо кажучи, сидіти люди за комп'ютерами і задавати збіг таких умов, яких не було у проекті (проект будівництва АЕС). Задаватимуться найтяжчі початкові умови для наших блоків з урахуванням збігу цих можливих природних чинників», - відзначив М.ГАШЕВ.

Він повідомив, що переоцінка безпеки станцій буде проведена фахівцями інспекції і НАЕК «Енергоатом» у період червень-листопад п.р., а за її підсумками, у разі потреби, регулятор сформує ряд розпоряджень експлуатуючої організації з посилення того чи іншого параметра безпеки.

М.ГАШЕВ також повідомив, що у понеділок, 11 квітня, ГІЯР представить на розгляд Кабінету міністрів України план заходів і бачення проведення стрес-тестів для українських АЕС.

«Якщо все це буде схвалено, то, по суті, з середини квітня ці так звані стрес-тести розпочнуться вже у нас для усіх діючих 4-х станцій», - сказав М.ГАШЕВ.