Україна повинна підняти перед світовою громадськістю проблеми Чорнобиля - Янукович

Україна на конференції щодо аварії на ЧАЕС має порушити перед світовою громадськістю проблеми, які залишились після цієї катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, відкриваючи сьогодні засідання Ради національної безпеки і оборони.

«25-ті роковини Чорнобильської трагедії сьогодні для нас є дуже чутливими, тому я хотів би сказати, що та радіаційна аварія в історії ядерної енергетики із людськими жертвами, радіоактивним забрудненням значних територій, де проживають мільйони людей, потребує особливої уваги», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ. Тому він вважає, що Україна має порушити питання перед світовою громадськістю, суспільством, як вирішувати проблеми, що ще залишились в Україні.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Україна має звернути увагу і на трагедію в Японії.

«Ситуація, яка розгорнулася довкола японської АЕС «Фукусіма-1», яка була викликана сильним землетрусом і цунамі. Крім того, там поруч є також АЕС «Аганава» ("Онагава" - УНІАН), яка також знаходиться в дуже складному стані. Нам треба подивитись на ці питання, як кажуть, українським поглядом. Та трагедія і той гіркий досвід, який отримав український народ, зараз, безумовно, закликає до посиленої уваги, посиленої допомоги в подоланні наслідків таких трагедій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 18-22 квітня проходитимуть заходи до 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Участь в заходах планують взяти ряд високопосадовців, серед яких президент Єврокомосії Жозе Мануель БАРРОЗУ.