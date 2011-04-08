На країни Митного союзу прийшлося близько 80% імпорту нафтопродуктів

У січні-березні ц.р. сумарний обсяг імпорту світлих нафтопродуктів з Росії та Білорусі становив 719,2 тис. тонн або 79,6% від усього імпорту нафтопродуктів.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії UPECO (м. Київ).

Згідно з повідомленням, у I кварталі імпорт нафтопродуктів виріс на 38,4% порівняно з тим же періодом 2010 року. Так, у січні-березні ц.р. в Україну було імпортовано 316,3 тис. тонн бензинів і 587,7 тис. тонн дизпального.

Крім цього, в I кварталі України скоротила експорт дизпального на 12% і збільшила експорт бензинів на 37%.

Водночас українські НПЗ (включаючи Шебелинський ГПЗ ДК «Укргазвидобування») скоротили випуск світлих нафтопродуктів у сумі на 15%. Так, чотири з шести нафтопереробних підприємства (у Лисичанську, Кременчуці, Дрогобичі та Шебелинці) у січні-березні 2011 року виробили 705,8 тис. тонн бензинів (-11%) і 634,8 тис. тонн ДП (-18,9% ).

Таким чином, згідно з розрахунками консалтингової компанії UPECO, частка імпортних бензинів у наповненні ринку в I кварталі 2011 року збільшилася на 5% - до 35%, а зростання обсягів імпортного ДП у структурі ринку дизпального становило 15,5% - до 52,8% порівняно з показниками січня-березня 2010