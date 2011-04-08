Янукович виступає за ухвалення нової цільової програми щодо ЧАЕС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за ухвалення нової цільової програми з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони.

За словами Президента, нагальним завданням для всіх органів влади є підготовка та забезпечення прийняття законів, спрямованих на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, ядерної енергетики. І на основі нового законодавства Президент вважає за необхідне ухвалення нової цільової програми.

Також В.ЯНУКОВИЧ висловився за зміцнення організаційно-правового статусу, забезпечення належного фінансування та дієвої науково-технічної підтримки організацій і установ, які опікуються питаннями ядерної безпеки.