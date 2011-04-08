Грецька ENECO має намір будувати ВЕС у Криму

Грецька ENECO Ltd заявила про намір будувати вітропарки на території АР Крим сумарною встановленою потужністю до 500 МВт.

Відповідну заяву представники компанії озвучили під час підписання угоди про співпрацю між ENECO Ukraine Ltd і Агентством регіонального розвитку Криму, повідомляється на сайті агентства.

Передбачається, що на першому етапі співпраці українська дочірня компанія профінансує пілотний проект будівництва вітропарку потужністю 45 МВт з 25% участю власного капіталу. Ще 75% будуть фінансуватися за участю Національного банку Греції.

Згідно з повідомленням, загальна вартість проекту, реалізація якого розрахована до 2014 року, - 71 млн. євро. У цьому році інвестор планує освоїти 4,237 млн. євро.

Аналогічну угоду про співпрацю ENECO Ukraine Ltd підписав наприкінці березня з Херсонською обласною державною адміністрацією.

Як повідомили УНІАН в ОДА, компанія заявила про зацікавленість в будівництва вітропарків на території берегових ліній Скадовського, Чаплинського та Каланчацького районів області.

Водночас, у самій ENECO Ukraine Ltd не коментують своїх намірів.

«На даному етапі ми не коментуємо своїх планів», - сказала УНІАН директор з розвитку ENECO Ukraine Ltd Ольга ТКАЧЕНКО.

Згідно з даними, представленим на офіційному сайті компанії, в даний час ENECO Ltd веде будівництво 15 ВЕС і 4 сонячних електростанцій на території Греції та Африки. Загальна встановлена потужність цих енергооб`єктів складає до 200 МВт.