Вступ України до Митного союзу позбавляє сенсу Харківські угоди

Вступ України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану автоматично робить безглуздим для України існування Харківських угод, і може стати реальним приводом для їх перегляду або денонсації. Ось такий несподіваний рикошет.

Нагадаємо - в результаті Харківських угод Росія отримала продовження терміну перебування ЧФ РФ в Криму до 2042 року, а Україна - знижку на газ від Росії в розмірі 100 у. о. за тисячу кубометрів. Якщо хто забув, ці 100 доларів знижки виникають в результаті скасування експортного мита на газ. «Знижка буде за рахунок обнулення вивізного мита для України», - сказав прем`єр Росії Володимир Путін у Москві на наступний день після підписання Харківської угоди в квітні 2010 року.

Практично рік все діяло і, за ідеєю, повинно діяти ще не один рік. Але у випадку вступу України до Митного союзу почнуть діяти норми більш високого рівня, ніж міждержавні угоди. Зокрема, за умов МС експортні мита не застосовуються.

Тобто, можна припустити, що знижка автоматично ліквідується з моменту вступу України до Митного союзу. Але дозвольте, тоді який сенс для України буде виконувати Харківські домовленості, за якими єдина вигода для країни – це відмова Росії використовувати мита під час експорту газу.

Таким чином, Харківські угоди, після приєднання України до Митного союзу, будуть цікаві і вигідні лише Росії, яка просто «на рівному місці» матиме гарантії перебування свого Чорноморського флоту в Севастополі на 24 роки.

Не дивно, що російська сторона і на офіційному рівні, і на рівні експертів продовжує наполегливо просувати думку про неймовірну користь, яку матиме Україна від вступу до Митного союзу.

До речі, скасування Росією експортних мит на газ і нафту за умов входження України в МС підтвердили своїми розрахунками, презентованими в Києві 8 квітня, українські та російські експерти.

У результатах дослідження питання про економічну доцільність вступу України до МС, проведеного Інститутом народногосподарського прогнозування Російської академії наук та Інститутом економіки та прогнозування Національної академії наук України, навіть містяться очікувані цифри приросту сальдо торгового балансу України - 2,9 млрд. дол.

Ціна на газ для України - члена МС може скоротитися до 180 доларів?

В останні місяці експерти України та Росії активно аналізували доцільність приєднання України до Митного союзу. І ось, перед приїздом Володимира Путіна до Києва 12 квітня, а зараз вже навряд чи хтось сумнівається, що головною темою візиту буде саме розширення Митного союзу, вищезгадані академічні інститути двох країн вирішили оприлюднити результати своєї роботи.

Ось лише деякі цифри.

За розрахунками експертів, у випадку приєднання України до Митного союзу, приріст товарообігу, без урахування вуглеводнів, в результаті взаємної інтеграції та усунення торгових бар`єрів для української економіки може скласти від 13,5% до 16,4% ВВП України.

У разі, якщо за умовами ЄЕП та формуванням єдиного енергетичного ринку ціна на природний газ, що експортується з Росії в Україну, буде знижена до 180 дол./куб. м, позитивний приріст торговельного сальдо України, за оцінкою експертів двох країн, збільшиться до 5,1 млрд. дол.

Однак, при цьому експерти не подають механізм, за яким проводили ці розрахунки. Таким чином, незрозуміло, чи враховують вони, оголошуючи досить яскраві цифри, зміну, наприклад, формули формування ціни на газ. Судячи з їхнього варіанту - 180 доларів за тисячу кубометрів, все ж враховують.

Значить Росія попередньо дала згоду на зміну формули взамін на вступ України до Митного союзу? Мабуть так. Інакше, навіщо експерти прораховують такий економічний ефект?

Одним словом, візит Путіна до Києва 12 квітня може принести багато великих сюрпризів. Причому, не тільки для України, а й для європейського співтовариства. Постараємося не забути, що за всієї "братньої любові" до Росії, Україна не поспішає закругляти свій європейський вектор. На сьогоднішній день і Президент Віктор Янукович і прем`єр-міністр Микола Азаров конкретно заявляють про переваги євроінтеграції України. Навіть незважаючи на пожвавлення розмов про нашу зацікавленість у МС перед приїздом російських VIPів, практичні кроки влади таки більше свідчать про націленість на Європу.

Зокрема, якщо переговори про зону вільної торгівлі з ЄС перебувають на завершальній стадії, то переговори про приєднання до Митного союзу ще й не починалися.

Сьогодні в Брюсселі заступник міністра економіки України Валерій П`ятницький, підсумовуючи завершення чергового раунду переговорів щодо створення ЗВТ з ЄС, заявив про помітний прогрес. І не виключив, що документ може бути остаточно погоджений вже в червні ц.р. Ця заява ще більше додає інтриги до найближчого візиту російського прем`єра.

Адже, згідно з висновками експертів академій наук України і Росії, «входження України в зону вільної торгівлі з ЄС виключає можливість приєднання до Митного союзу на нинішньому етапі інтеграції». З іншого боку, приєднання до МС фактично виключає створення Україною ЗВТ з Євросоюзом.

Тим цікавіше - як довго і яким чином Україна зможе продовжувати говорити "так" Брюсселю і при цьому не казати "ні" Москві.

Юрій Ходжіян (УНІАН)