Опалювальний сезон у Сімферополі продовжили через похолодання

Влада Сімферополя продовжила опалювальний сезон у зв`язку з різким зниженням температури - середньодобова становить менше 8 градусів тепла.

Про це повідомив прес-центр Сімферопольської міської ради.

Мер Сімферополя Віктор АГЄЄВ, відповідно до законодавства, розпорядився продовжити понаднормативний опалювальний сезон.

«З 5 квітня тепло подається до всіх дитячих дошкільних закладів і пологових будинків. Уже сьогодні включено опалення в усіх школах, об`єктах охорони здоров`я, соціального призначення й житловому фонді Сімферополя», - йдеться в прес-релізі.

Орендне підприємство «Кримтеплокомуненерго», Сімферопольська теплоелектроцентраль ТОВ «КримТЕЦ», ТОВ «Кримтеплопостачання» та інші підприємства із виробництва тепла здійснюватимуть подачу тепла до 15 квітня. В разі погіршення погодних умов, підтримувати нормативний температурний режим в установах охорони здоров`я і дитячих дошкільних закладах Сімферополя.