У 10 областях України через негоду знеструмлено 205 населених пунктів
09:50, 09 квітня 2011Енергетика
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Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач в Україні було знеструмлено 205 населених пунктів у 10 областях.
Про це повідомляє прес-служба МНС.
У Тернопільській області знеструмлено 83 населених пункти, у Рівненській – 47, у Волинській – 20, в Івано-Франківській – 20, у Житомирській – 14, у Вінницькій – 10, у Львівській – 4, у Київській – 3, у Черкаській – 3 та у Миколаївській – один населений пункт.
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