У 10 областях України через негоду знеструмлено 205 населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач в Україні було знеструмлено 205 населених пунктів у 10 областях.

Про це повідомляє прес-служба МНС.

У Тернопільській області знеструмлено 83 населених пункти, у Рівненській – 47, у Волинській – 20, в Івано-Франківській – 20, у Житомирській – 14, у Вінницькій – 10, у Львівській – 4, у Київській – 3, у Черкаській – 3 та у Миколаївській – один населений пункт.