На АЕС "Фукусіма-1" будують загорожу, аби захистити Тихий океан від забрудненої води

Інженери японської компанії TEPCO, оператора аварійної АЕС "Фукусіма-1", у суботу почали будівництво сталевого загородження на території станції, щоб не допустити потрапляння радіоактивних речовин в Тихий океан, повідомляє агентство Кіодо.

Будівельні роботи проходять в районі другого енергоблоку, близько технічного резервуару, з якого раніше був витік високорадіоактивної води в океан. Пролом, з якої стікала вода, вдалося закрити в середу. Фахівці планують повністю обнести будівлю енергоблоку № 2 та прилеглі технічні споруди парканом довжиною 120 метрів.

На початку тижня TEPCO почала скидання 11,5 тисяч тонн низькорадіоактивної води в Тихий океан, щоб використовувати резервуари для високорадіоактивної води. Компанія заявила, що шкодує про прийняте рішення, але в нинішній ситуації це єдиний вихід.

Після руйнівного землетрусу 11 березня, який призвів до цунамі, на АЕС "Фукусіма-1" відмовила система охолодження, на об`єкті був введений режим НС. Згодом на декількох енергоблоках сталися вибухи, що призвело до викиду радіоактивних елементів в атмосферу. Влада евакуювала людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС. Пізніше стала з`являтися інформація про виявлення в ряді районів Японії радіоактивних елементів у повітрі, морській та питній воді, продуктах харчування.

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