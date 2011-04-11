Каддафі прийняв план перемир'я, запропонований Африканським союзом

Лівійський лідер Муаммар КАДДАФІ прийняв план перемир`я, запропонований делегацією Африканського союзу.

Про це заявив напередодні за підсумками переговорів з главою Джамахирії Президент ПАР Джейкоб ЗУМА, який узяв на себе роль посередника, повідомляє NEWSru.

Подробиці умов врегулювання лівійського конфлікту, на яких зупинися сторони, Дж.ЗУМА не повідомив. За словами інформованих джерел, під час переговорів обговорювалася відставка М.КАДДАФІ.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, в неділю Дж.ЗУМА, президенти Маврітанії Мохамед Оулд АБДЕЛ АЗІЗ, Малі - Амаду Тумані ТУРІ, Конго - Деніс Сассу НГЕССО і міністр закордонних справ Уганди Анрі Орієм ОКЕЛЛО протягом кількох годин у столиці Лівії Тріполі обговорювали з М.КАДДАФІ умови перемир`я.

Керівництво НАТО дало згоду на приліт місії представників Афросоюзу. Сотні прихильників М.КАДДАФІ з його портретами і зеленими прапорами Джамахирії зустрічали африканських лідерів в аеропорту, передає РІА «Новости».

Раніше лідери повстанців заявляли, що не обговорюватимуть умови припинення вогню доти, поки М.КАДДАФІ не піде у відставку.

План виходу з кризи передбачає закінчення військових дій, забезпечення можливості доставки гуманітарної допомоги, а також початок діалогу між представниками різних соціальних груп і племен. Як наголошують представники опозиції, вони не приймуть план перемир`я Африканського союзу, якщо в ньому передбачається, що М.КАДДАФІ залишиться на своєму посту або ж владу буде передано його синам. В уряді Лівії неодноразово заявляли, що М.КАДДАФІ не має наміру йти у відставку.