В Японії зниклими безвісти вважаються понад 14 тисяч осіб

Через місяць після руйнівних землетрусу і цунамі після нього в Японії у списках зниклих безвісти числяться понад 14 тисяч осіб, повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Kyodo.

Згідно із законодавством Японії, людина, про долю і місцезнаходження якої нічого не відомо, вважається зниклою безвісти протягом трьох місяців.

На даний час близько 151 тисячі жителів північно-східних регіонів країни, які втратили свої домівки, залишаються у тимчасових притулках.

Жертвами цунамі і землетрусу стали, згідно з останніми даними, майже 13 тисяч осіб.