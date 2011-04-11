Відмова від ядерної енергетики збільшить викиди в атмосферу – віце-спікер Держдуми

Москва. Навіть часткова відмова від ядерної енергетики призведе до збільшення викидів в атмосферу.

Як повідомили УНІАН у Російському газовому товаристві, про це заявив заступник голови Державної думи РФ Валерій ЯЗЄВ.

«Навіть часткова відмова від ядерної енергетики призведе до збільшення частки у світовій генерації теплових електростанцій. Як наслідок – зростуть викиди в атмосферу і буде зірвано програму боротьби з парниковими газами і глобальним потеплінням. На мій погляд, це дуже серйозна загроза, і не зважати на це не можна», – сказав В.ЯЗЄВ.

Він відзначив, що атомна генерація обіймає сьогодні досить істотну частку у світовому енергобалансі. За даними МАГАТЕ, це десь 30% у Європі і близько 20% - у Північній Америці. Показники дуже високі, і просто так відмовитися від АЕС без їх заміщення нереально, відзначив він.

В.ЯЗЄВ наголосив, що країни, які мають значну частку ядерної генерації, наприклад Франція або США, однозначно не мають наміру згортати свої плани з розвитку ядерної енергетики. «Для них це дуже дорого і неефективно. Приблизно та сама позиція у країн, які не мають власних вуглеводнів і змушені завозити їх з-за кордону», – сказав він.

За його словами, незважаючи на серйозну аварію в Японії, наслідки якої позначаться на майбутньому, японці не лише не збираються відмовлятися від нині діючих реакторів, а й готові будувати нові. «Принаймні, такі заяви звучать сьогодні від японського уряду», – додав В.ЯЗЄВ.

При цьому він відзначив, що Німеччина, де уряд змушений піти на закриття семи старих енергоблоків, стала імпортером електрики, хоча ще нещодавно була одним з експортерів. «Навряд це піде на користь її національній економіці», – відзначив він.