«Нафтогаз» оптимізував структуру і штатну кількість співробітників апарату

Відповідно до принципів адміністративної реформи, яку розпочав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Україна» провела оптимізацію організаційної структури і штатної кількості співробітників апарату компанії.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз Україна».

Зокрема, станом на квітень 2011 року чисельність загального керівництва апарату компанії скоротилася більш ніж удвічі - з 11 осіб (на 1 січня 2010 р.) до 5. Штатна кількість співробітників апарату зменшилася з 686 осіб (на 1 січня 2010 р.) до 530, або на 23%. Крім того, за цей період майже втричі скоротилася кількість самостійних структурних підрозділів компанії.

«Таких результатів вдалося досягти за рахунок оптимізації структури управління компанією, а саме: усунення дублювання функцій між структурними підрозділами компанії; відмови від виконання малоефективних функцій та запровадження автоматизованих систем документообігу, фінансового та економічного планування; удосконалення процесу прийняття управлінських рішень шляхом спрощення бюрократичних процедур», - зазначено у повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що оптимізація структури апарату компанії проводиться в рамках спільного плану заходів з реформування НАК «Нафтогаз Україна» і дозволить істотно скоротити витрати на утримання персоналу, забезпечити прозорий розподіл відповідальності та функціональних обов`язків, а також буде сприяти підвищенню мотивації та продуктивності праці співробітників.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.