Зниження акцизів на бензин і дизпаливо не призведе до зниження цін - експерт

Зниження акцизів на бензин і дизельне пальне на 50 і 30 євро за тонну відповідно не призведе до зниження цін на нафтопродукти.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив директор НТЦ «Психея» (Київ) Сергій САПЕГІН.

За його інформацією, експерти НТЦ «Психея» вважають, що зниження акцизів на бензин і дизельне пальне не дозволить стабілізувати ціни на нафтопродукти, скоротить бюджетні надходження, ускладнить утримання автомобільних доріг і позбавить автомобілістів Україні з доходами нижче середнього можливості переходу на більш дешеві види палива.

«Заяви ряду ЗМІ про те, що зниження ставок акцизу на бензин і дизельне пальне дозволить знизити роздрібні ціни на бензин на 40-60 коп./літр, хибні», - сказав він.

За його словами, за останні два тижні нафта марки Brent подорожчала майже на 10% (з 113 до 124 дол./бар.). При цьому всі прогнози вказують на те, що зростання цін на неї продовжиться. Таким чином, сировина для українських НПЗ, вітчизняні й імпортовані нафтопродукти подорожчають щонайменше на 52 євро/тонна.

«Це не дозволяє говорити про можливість не тільки зниження, але й стабілізації роздрібних цін на бензин і дизельне пальне в Україні», - додав С.САПЕГІН.

Крім того, він зазначив, що під час підготовки законопроектів, прийнятих Верховною Радою 7 квітня, також не було враховано, що зниження акцизу на бензин і дизпаливо при збереженні акцизу на зріджений газ у розмірі 40 євро/тонна погіршить привабливість газового палива і підсилить соціальну напруженість в суспільстві.

За його інформацією, скорочення цінового співвідношення між бензином марки А-95 і скрапленим газом з 1,7-1,8 до 1,6 не тільки зробить неможливим перехід на газове паливо автомобілістів з рівнем доходів нижче середнього, але й призведе до подорожчання транспортних послуг і ряду соціальних товарів. Це пояснюється тим, що з майже 800 тис. автомобілів, що працюють на зрідженому газі, близько 70% є бюджетними марками, які використовуються, зокрема, як таксі. Ще близько 25% припадає на мікроавтобуси та вантажні фургони, якими перевозять молоко, хліб та інші соціальні товари. Лише 5% транспортних засобів, що працюють на зрідженому газі, є престижними іномарками.

Також експерт додав, що наслідки стримування цін більш руйнівні для ринку, ніж подорожчання, якого уряд намагається уникнути.

«Замість зменшення акцизів, що ведуть до зниження витрат (по суті, збільшення доходів) нафтотрейдерів, куди більш ефективним було б збільшення фінансування дорожніх робіт. Адже чим кращі дороги, тим менша витрата палива. При цьому ефект від зазначених заходів тим більший, чим вищі ціни на нафту і нафтопродукти », - додав С.САПЕГІН.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України" Про державний бюджет України на 2011 рік ".

У зв`язку зі зростанням світової ціни на нафту для стабілізації ціни на нафтопродукти передбачається зменшити тимчасово на три місяці ставки акцизного податку на бензин моторний - на 50 євро за 1000 кг (з 182 до 132 євро) і на дизельне пальне - на 30 євро за 1000 кг (з 90, 69, 62, 42 до 60, 39, 32, 12 євро). Зазначені заходи призведуть до зменшення надходжень до спеціального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) на 658 млн. грн. та акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - на 391,1 млн. грн.

Оскільки ці надходження є джерелом наповнення Дорожнього фонду, з метою недопущення зриву запланованого обсягу дорожніх робіт передбачено збільшити витрати «Укравтодору» за загальним фондом на 1 млрд. грн. за рахунок збільшення надходжень податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг).