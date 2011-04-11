Експерти вважають вдалим кроком залучення інвестицій у вугільну галузь через концесію

Експерти вважають вдалим кроком уряду залучення інвестицій у вугільну галузь шляхом розвитку державних вугледобувних підприємств через механізм концесії.

Зокрема, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера в Україні Олег УСТЕНКО в інтерв`ю УНІАН позитивно оцінив рішення уряду про залучення інвестицій у вугільну галузь через концесію.

«Ми втомилися вже чекати припливу прямих іноземних інвестицій в енергетичний сектор України в цілому і у вугільну галузь зокрема, у той час як у всьому світі активно застосовується інструмент концесії для розвитку видобувних галузей», - сказав він.

У свою чергу, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій ГЕЄЦЬ не бачить перешкод для залучення інвестицій у вугільну галузь за допомогою концесії. «Концесія як спосіб розвитку та залучення інвестицій у вугільну галузь далеко не новий інструмент», - сказав він, відзначивши при цьому, що важливим є правильний підхід до питання формування умов концесії, які б відповідали інтересам держави та інвестора.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня 2011 року на своєму засіданні Кабінет Міністрів прийняв принципове рішення внести зміни до «Переліку об`єктів права державної власності, які можуть передаватися в концесію" (перелік був затверджений постановою Кабміну 11 грудня 1999 р. № 2293 і згодом кілька разів доповнювався). Згідно із запропонованими 4 квітня змінами до списку додалися два вуглевидобувних підприємства - ДП «Ровенькиантрацит» та ДП «Свердловантрацит». Постанову на даний момент відправлено на доопрацювання і найближчим часом буде передано на підпис главі уряду.

Довідка УНІАН. ДП «Ровенькиантрацит» - найбільше державне вугледобувне підприємство, створене 1980 році. В об`єднання входять 27 підрозділів, у тому числі 5 шахт: № 81 «Київська», ім. Дзержинського, ім. Космонавтів, ім. Фрунзе, шахтоуправління «Ровеньківське», одне шахтоуправління, а також 3 збагачувальні фабрики: «Вахрушевська», «Комендантська» і «Ровеньківська».

ДП «Свердловантрацит» створено в 1934 році. До складу підприємства входять 26 підрозділів, у тому числі 5 шахт із загальною річною виробничою потужністю 5,25 млн. тонн рядового вугілля і 3 збагачувальних фабрики.