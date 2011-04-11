Швейцарська Man Oil Group з українськими партнерами має намір переробляти нафтошлами в РФ

Москва. Швейцарська компанія Man Oil Group спільно з українськими партнерами має намір переробляти нафтошлами найбільших нафтовидобувних компаній Росії – «Роснефть», ЛУКОЙЛ і ТНК.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив президент компанії Man Oil Group Геннадій МАН.

«Зараз у Росії виникає величезний інтерес з боку гігантів ринку до нових технологій і інноваційних рішень. Man Oil Group обговорює перспективи співпраці з найбільшими нафтовидобувними компаніями Росії – «Роснефтью», ЛУКОЙЛом і ТНК», – сказав Г.МАН.

За його словами, на фоні збільшення видобутку і скорочення запасів природних ресурсів компанії повертаються обличчям до інноваційних технологій з вилучення вуглеводнів.

«Нафтошлами стануть цінною хімічною сировиною. Втрати нафти при переробці грандіозні, активне використовування застарілих технологій ставить під загрозу об`єми природних запасів сировини, а також веде до екологічної катастрофи. Накопичення комерційних нафтопродуктів у Росії зростає, виробники чітко відчувають збільшення попиту на внутрішньому ринку, і висновки очевидні», – сказав Г.МАН.

За інформацією Man Oil Group, комерційні запаси сирої нафти в РФ активно знижуються на фоні значного збільшення запасів нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня п.р. Man Oil Group і виробник нафтогазового устаткування ВАТ «Турбогаз» (Харків) підписали рамковий контракт на створення комплексу з переробки нафтошламу.

За словами президента Man Oil Group Геннадія МАНА, буде виготовлено устаткування, яке використовує екологічно безпечну технологію переробки, розроблену компанією Man Oil Group. Проект розраховано на три роки. За його словами, це результат півторарічної роботи команди фахівців із запровадження новаторської технології в практику. Буде виготовлено і запроваджено абсолютно унікальну установку з переробки різних видів шламу, здатну виділити до 95% вуглеводневої фази. Такий процес дозволить відправити товарні нафтопродукти назад у виробництво, а тверду фазу – на біоремедіацію, що забезпечить біологічно чистий ґрунт.

Згідно з офіційними дослідженнями, «запаси» нафтошламу становлять: у Росії – 100 млн. тонн, у Азербайджані – 25 млн. тонн, у Казахстані – 40 млн. тонн, в Україні – близько 5 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Компанія Man Oil Group створена в Швейцарії. Офіси компанії розташовані в Швейцарії, Росії, Україні, Казахстані і Азербайджані. Компанія вирішує завдання екологічної безпеки, забезпечуючи у промислових масштабах комплексну переробку нафтошламів і нафтозабруднених ґрунтів з подальшою біоремедіацією мінеральною складовою.

ВАТ «Турбогаз» має 36-річний досвід розробки і виробництва енерготехнологічного устаткування для нафтової і газової промисловості. Над проектом працює більше половини фахівців підприємства – 180 осіб, зокрема 5 кандидатів наук, 2 члени-кореспондентів Академії наук.

Оснащеність підприємства, кваліфікація фахівців і позитивний досвід роботи ВАТ "Турбогаз" і дочірнього підприємства "Завод Турбогаз" дозволяють реалізовувати проекти із запровадженню високотехнологічного устаткування власної розробки.

Відповідно до затвердженого графіка поставок, устаткування третього покоління буде виготовлене і поставлене наприкінці травня цього року.

*** Нафтошлами – це складні фізико-хімічні суміші, які складаються з нафтопродуктів, механічних домішок (глини, оксидів металів, піску) і води. Співвідношення елементів, які входять до нафтошламу, може бути різним.

Нафтові шлами утворюються при проведенні таких виробничих процесів, як переробка, видобуток і транспортування нафти. Даний тип відходів представляє велику небезпеку для навколишнього середовища і підлягає захороненню або переробці.