Великогуртові ціни на нафтопродукти виросли в середньому на 1,7%

З 4 по 11 квітня 2011 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти збільшилися на 1-2,6% (в середньому на 1,7%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 4 по 11 квітня 2011 середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 - збільшилися на 2,6%, або 290 грн./тонна, - до 11290 грн./тонна; на бензин А-92 - збільшилися на 1,4%, або 170 грн./тонна, - до 11900 грн./тонна; на бензин А-95 - збільшилися на 1,0%, або 120 грн./тонна, - до 12130 грн./тонна; на дизельне пальне - збільшилися на 1,6%, або 160 грн./тонна, - до 10300 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.